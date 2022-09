Révolution en Ligue des champions: la finale pourrait bientôt se délocaliser aux Etats-Unis

L’UEFA souhaiterait innover et quitter l’Europe pour délocaliser la finale de la Ligue des champions aux Etats-Unis.

Comme l’explique le journal espagnol AS, l’UEFA est ouverte à une éventuelle délocalisation de la finale aux Etats-Unis. L’association européenne des clubs (ECA), qui tient son assemblée générale à Istanbul la semaine prochaine, souhaite étendre son marché afin notamment de multiplier les revenus télévisuels et d’améliorer le parrainage.

Depuis 1955 et la création de la Ligue des champions, la finale s’est toujours déroulée en Europe. Mais à l’avenir, cette habitude pourrait bientôt changer.

Récemment, l’UEFA a vendu les droits de la Ligue des champions aux États-Unis à CBS, Viacom et Paramount pour 1,5 milliard de dollars pour six ans à partir de 2024.

Les Etats-Unis vont organiser la Coupe du monde 2026 avec le Canada et le Mexique. En plus d’une possible Ligue des Champions, le pays pourrait aussi accueillir le prochain Mondial des clubs qui devrait se jouer en février 2023.