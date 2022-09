Remco Evenepoel en favori, programme des Belges, parcours: les informations pour ne rien louper du contre-la-montre lors des championnats du monde de cyclisme

Les contre-la-montre dames et messieurs lancent dimanche les Mondiaux de cyclisme sur route à Wollongong, en Australie. Côté belge il faudra notamment suivre Lotte Kopecky et Remco Evenepoel lors de ce contre-la-montre de 34,2 kilomètres. Entre les horaires, le parcours et les favoris, voici toutes les informations à connaître sur le contre-la-montre.

Le parcours sera le même, hommes et femmes. Les coureurs qui vont s’élancer à tour de rôles devront négocier un contre-la-montre de 34 kilomètres dans la ville de Wollongong. 48 virages à négocier sur le circuit de près de 17 kilomètres qui traverse la ville. Pas de grande difficulté dans ce parcours où le mont Ousley sera cependant à bien négocier.