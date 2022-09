Les Mérites wallons 2022 remis à Namur

Comme chaque année depuis dix ans, les Fêtes de Wallonie sont l’occasion de remettre les Mérites wallons à une série de personnalités « dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d’une façon significative à son rayonnement », comme le précise le règlement officiel.

En 2021, le gouvernement régional avait veillé à mettre en évidence des femmes et des hommes, personnellement ou à travers des associations, qui s’étaient impliqués dans la lutte contre le covid et dans l’aide aux victimes des inondations. Cette fois, on revient à un palmarès plus traditionnel mêlant artistes et sportifs, entrepreneurs et représentants de la société civile. Neuf femmes et cinq hommes ont été mis à l’honneur à l’Elysette, par exemple pour leur combat contre l’homophobie et leur travail dans l’accueil des migrants.