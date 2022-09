Coupe Davis: Michael Geerts et David Goffin veulent sauver l’honneur belge contre la France

Zizou Bergs devant jouer les qualifs au tournoi de Metz (ATP 250) dès ce dimanche (David Goffin l’y rejoindra dès lundi), c’est l’Anversois Michaël Geerts (27 ans et 226e mondial) et David Goffin (62e) qui joueront, ce samedi (dès 14h) à Hambourg, ce qu’on appelle un match « qui compte pour du beurre » contre la France. Les deux équipes qui n’ont toujours pas gagné de match dans cette poule C (chacune battue par l’Australie et l’Allemagne, qualifiées) voudront cependant, chacune, sauver l’honneur. Côté français, Sébastien Grosjean devait aligner Adrian Mannarino, mais le n°1 semble traîner une petite blessure aux adducteurs, et après l’entraînement du matin, il a donc été décidé que ce serait Richard Gasquet (79e) qui défierait Geerts et Benjamin Bonzi, 53e mondial, qui ferait face à David Goffin, avant les doubles respectifs.