Un match d’exhibition entre Federer et Nadal : le Real Madrid voudrait organiser cette rencontre au Santiago Bernabeu

Roger Federer a annoncé il y a peu qu’il prendra sa retraite sportive après la Laver Cup qui aura lieu fin septembre. C’est le départ d’un des plus grands joueurs tennis de l’histoire et ce départ donne des idées à certains.

C’est ESPN qui a dévoilé l’information confirmée ensuite par AS. Le Real Madrid souhaiterait organiser un match de gala entre Roger Federer et Rafael Nadal au Santiago Bernabeu. Un match de tennis devant 80 000 spectateurs. L’idée laisse songueur d’autant plus que Rafael Nadal est un grand supporter des Merengue.