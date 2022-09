Les chances de titre s’envolent: Lawson Craddock manquera les Mondiaux de cyclisme à cause d’un visa reçu trop tard

Lawson Craddock ne participera pas aux Mondiaux de cyclisme à Wollongong, en Australie. L’Américain aurait dû disputer le contre-la-montre, le relais mixte et la course en ligne, mais il a reçu son visa un rien trop tard et a manqué son vol. Le coureur de BikeExchange-Jayco, 30 ans, l’a annoncé samedi sur Instagram.

Craddock a reçu son visa 20 minutes après le départ de son vol, a-t-il raconté. « Même s’il était physiquement possible d’arriver à temps en Australie pour le contre-la-montre, demain, je n’étais pas convaincu que cela me laisserait suffisamment de temps pour récupérer de la Vuelta, du voyage et du décalage horaire pour me permettre de livrer ma meilleure performance sur la route. »