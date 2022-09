Les inondations en Guadeloupe causent la mort d’un homme «emporté avec sa maison»

« La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre et son occupant », a précisé le préfet de la région Guadeloupe dans un communiqué publié peu après 14h30. L’homme a été « retrouvé décédé ».

La vigilance « fortes pluies et orages » demeure au niveau rouge en Guadeloupe. Les vigilances « vents violents et vagues – submersion » restent au niveau orange, a précisé la préfecture de région.

Tempête Fiona

Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s’est formée jeudi au centre de l’océan, « a traversé l’archipel guadeloupéen la nuit dernière (de vendredi à samedi), elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers le sud de Porto Rico », au nord-ouest de la Guadeloupe, a précisé Météo-France dans son bulletin de 6h00, heure locale (12h00 à Bruxelles).

À lire aussi Vincent de Coorebyter sur la crise globale: «Nous avons un vrai problème de gouvernance internationale»

La tempête a occasionné de très fortes précipitations sur l’archipel des Petites Antilles. Selon la préfecture, le sud de la Basse-Terre a été particulièrement touché par le phénomène : « Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes », a-t-elle indiqué dans son communiqué.

Les autorités ont évoqué des inondations et chutes d’arbres rendant la circulation particulièrement difficile et risquée sur de nombreux axes.

Coupures d’électricité

Les intempéries ont également entraîné des coupures sur le réseau électrique de Guadeloupe : « 13.000 usagers sont actuellement privés d’électricité », selon la préfecture. Dans son communiqué, elle a précisé en début de matinée : « 35 antennes relais du réseau Orange sont actuellement indisponibles ainsi que plusieurs usines de productions d’eau. »