Les militants LGBTQ rassemblés à Belgrade malgré l’interdiction de marcher

«J’ai été à plusieurs Prides mais celle-ci est légèrement plus stressante que les autres», a déclaré à l’AFP Yasmin Benoit, mannequin et activiste devant le Conseil constitutionnel, le lieu prévu pour le rassemblement. «Je suis du Royaume-Uni où tout le monde est plus solidaire». «Nous nous battons pour l’avenir de ce pays», a souligné Luka, un manifestant serbe qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.

On ignorait si les manifestants seraient autorisés à se rendre comme ils l’avaient prévu jusqu’à un parc proche, le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin ayant mis en garde contre tout défilé illicite. «Nous ne tolèrerons aucune violence dans les rues de Belgrade, pas plus que les marches illégales», a-t-il dit dans un communiqué.

D’importantes forces de police anti-émeutes ont été déployées aux abords du rassemblement et repoussaient des petits groupes de contre-manifestants brandissant croix et insignes religieux, ont rapporté des journalistes de l’AFP.

Le ministère de l’Intérieur avait également banni toute contre-manifestation mais dans des groupes de chat d’extrême-droite, des usagers avaient promis de protester contre la Pride. Selon le ministère, 31 personnes ont été interpellées. Les autorités n’ont pas précisé de qui il s’agissait mais des journalistes de l’AFP ont vu plusieurs contre-manifestants se faire arrêter.