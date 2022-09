Marcourt s’en prend à Belfius aux Fêtes de Wallonie: «Choqué de voir une banque nous donner des leçons» A Namur, le président du parlement dénonce les oiseaux de mauvais augure.

C’est de tradition à Namur, pour les Fêtes de Wallonie : le samedi à 17 heures, alors que la foule se presse dans les rues de la ville, les autorités se retrouvent au théâtre royal pour la partie officielle du programme, à savoir les discours officiels du président du parlement et du ministre-président. Drôle d’ambiance, cette année. Dérogeant à une habitude bien établie, les « Wallos » ne célèbrent pas un invité d’honneur. La Louisiane et son gouverneur avaient reçu les cartons de longue date. Mais au printemps, Elio Di Rupo a fait savoir qu’ils n’étaient plus les bienvenus : cet état s’est engouffré dans la brèche législative créée par la Cour suprême des Etats-Unis pour remettre en cause le droit à l’avortement. Dans ces conditions, impossible de lui dérouler le tapis rouge dans la capitale de la Wallonie.

Autre particularité de l'événement où se croisent tous les responsables politiques de Wallonie et d'ailleurs : il clôt une semaine très agitée pour le parlement de Wallonie, qui est la puissance invitante en l'occurrence. Les accusations portées par des membres du personnel de l'assemblée sur le greffier et l'appel à l'aide lancé par ces mêmes agents au personnel politique ont marqué tous les esprits. On en a parlé discrètement dans les couloirs. Marcourt très offensif A la tribune, le président Jean-Claude Marcourt, en première ligne dans cette affaire avec les membres du Bureau du parlement, n'a pas fait allusion à cette crise qui ternit l'image de l'institution. Mais on a trouvé le Liégeois très offensif dans son discours, avec l'envie manifeste d'en découdre avec ceux qui prennent la Wallonie pour cible. Un exemple : la banque Belfius dont il se dit qu'elle hésiterait à soutenir financièrement la Région. Pour Marcourt, c'est inadmissible, lisez plutôt : « Je suis choqué de voir une banque donner des leçons, elle qui n'existe que par le sacrifice des Belges qui y ont perdu leurs économies, qui, par l'incurie de ses dirigeants, a conduit la Wallonie à perdre des centaines de millions d'euros et qui a été sauvée par de l'argent public. Il est inacceptable qu'une banque publique se permette ce type de commentaire. » Le socialiste réitère son soutien au gouvernement face aux difficultés budgétaires et pour le plan de relance. Mais il demande au passage une justice intra-wallonne : « Aujourd'hui, en Wallonie, toutes les sous-régions n'ont pas le sentiment d'être pareillement traitées. J'appelle le gouvernement à être attentif à cet égard. » Autre revendication présidentielle, la régionalisation de l'enseignement, à demi-mots mais tout de même : « Oser aborder l'enseignement, qui plus est en se revendiquant Wallon, est souvent considéré soit comme une provocation voire comme une déclaration de guerre soit comme une ineptie. Va-t-on continuer à enfouir la tête dans le sable ou à tourner la tête et regarder ailleurs parce qu'aborder ce sujet essentiel pourrait conduire à mettre à mal l'institution qui en a la compétence ? » Insistant enfin sur l'identité wallonne, Jean-Claude Marcourt lance une idée : « Je propose un acte d'appartenance collective fort par l'adoption d'une date à laquelle, de Mouscron aux Fourons, d'Arlon à Nivelles, toutes celles et tous ceux qui vivent en Wallonie pourraient fêter celle-ci et en être fiers. » Le président suggère à la population de proposer des dates symboliques, au-delà des Fêtes de Wallonie actuelles qui évoluent au gré du calendrier. Pas une petite région Au micro à son tour, le ministre-président Elio Di Rupo témoigne d'un optimisme indéfectible pour sa région : « Petite, la Wallonie ne l'est pas. Vulnérable, la Wallonie ne l'est pas non ». La preuve de ce deuxième constat, selon le « Premier » wallon : les finances publiques sous contrôle et la dette maîtrisée. Le conclave budgétaire débute dans dix jours… Petit florilège non exhaustif du long crédo présidentiel : « La Wallonie réussit au contraire à démontrer, dans des circonstances tragiques, sa formidable résilience », « La Wallonie a résisté et résistera encore à tous les chocs » ou encore « le plan de relance va permettre à la Wallonie d'effectuer un bond en avant ».