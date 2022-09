«C’était terrifiant»: frayeur pour Remco Evenepoel en Australie

Même s’il a évité une attaque, il «espère que ça ne se reproduira plus». «Ça me fait peur. Mais ça se passe comme ça en Australie apparemment», a-t-il ajouté.

Le phénomène est effectivement bien connu des Australiens, qui savent qu’en septembre-octobre, il faut se méfier du ciel. On entre alors dans la «swooping season», littéralement la saison des descentes en piqué, où les oiseaux, et plus particulièrement le cassican flûteur, passereau de taille moyenne au plumage noir et blanc, peuvent se montrer très agressifs envers ceux qui s’approchent de trop près de leur nid: piétons, joggeurs et surtout cyclistes, leur cible privilégiée, parce que plus on se déplace vite, plus les oiseaux se sentent menacés et plus ils attaquent.

Les pies peuvent alors plonger sur leur victime et viser de leur bec puissant la tête, le visage, le cou ou les yeux. Parfois, ils piquent aussi «en bombe» et viennent percuter les intrus de plein fouet.