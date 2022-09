A quand le retour du soleil? Voici les prévisions météo des prochains jours

Dimanche matin, des averses sont attendues, mais elles concerneront principalement les régions proches des Pays-Bas et le relief ardennais. Dans le courant de l’après-midi ou en soirée, les précipitations gagneront aussi les autres régions depuis le nord. Les éclaircies seront plutôt rares et un coup de tonnerre isolé pourrait retentir. Les maxima oscilleront une nouvelle fois entre 10 et 16 degrés d’est en ouest.

La nuit de dimanche à lundi, le risque d’averses s’amenuisera nettement, excepté à la Côte où les précipitations resteront plus régulières. Le ciel se dégagera même progressivement puis quelques champs de nuages bas pourront se former vers l’aube, pouvant limiter la visibilité sur le relief. Les minima s’échelonneront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en bord de mer.