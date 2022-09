Le Standard reçoit le Club de Bruges: vers une explosion d’émotions à Sclessin?

Le Standard et Bruges ne boxent pas dans la même catégorie, pas dans un récent passé en tout cas. L’incertitude du sport et la ferveur de Sclessin peuvent toutefois inverser la tendance, via des émotions que tous les acteurs devront gérer au mieux…

Les images ont donné naissance à un large débat au cours des derniers jours. Impassible sur les quatre buts plantés par ses troupes sur la pelouse de Porto, Carl Hoefkens s’est attiré les foudres de certaines personnes. « Pourquoi n’ai-je pas fêté nos réalisations lors de cette soirée historique ? Parce que je ne suis pas du genre à me laisser emporter par les émotions. Pour grandir, il faut canaliser cet aspect et je peux déjà vous assurer que je ne vais pas sauter en l’air si nous marquons au Standard ».

Le mentor des Gazelles vient d’aborder un sujet qui risque lui aussi de donner naissance à de nombreuses discussions avant et surtout après le choc qui va se dérouler ce dimanche à Sclessin. Un antre réputé pour se ferveur, sa capacité à transcender ses sociétaires et, surtout, paralyser les adversaires. Depuis plusieurs années, « le Chaudron liégeois » est toutefois à l’arrêt, si ce n’est lors de trop rares soubresauts liés à des résultats éphémères, des « one-shot » sans lendemain et donc incapables de faire monter la température. Avec le récent neuf sur neuf et la possibilité de prendre la mesure d’une forteresse bleue et noire dite imprenable, les gladiateurs liégeois auront l’appui de la foule, prête à rugir et bondir à la moindre velléité portée sur les cages défendues par Simon Mignolet. « Le Standard est dans une bonne forme et nous voulons poursuivre sur notre dynamique en championnat. Je ne crains pas de la suffisance de la part de mes gars car la Ligue des champions est mise au frigo pour plusieurs semaines ».