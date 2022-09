Le temps recomposé de Nils Frahm

Leiter-BMG.

Ce nouvel album du compositeur électronique allemand ne contient que dix morceaux mais autant le savoir, ceux-ci totalisent plus de trois heures de musique contenues sur 3 CD ou 4 LP. Enregistrée dans son studio berlinois durant les longues heures de confinement entre 2020 et 2022, cette longue pièce contemplative se veut le produit, le document sonore de cette pandémie, avec son lot de solitude et d’inquiétude. Frahm a expliqué que c’était comme « regarder une énorme chute d’eau ou les feuilles d’un arbre en pleine tempête ». Du coup, ses nappes électroniques sont parsemées de sons nouveaux obtenus avec un piano trafiqué ou un « harmonica de verre » de sa fabrication. Music For Animals (en référence au Music For Babies de Raymond Scott ou Music For Airports/Films/Installations de Brian Eno) nous rappelle aussi les expérimentations spatiales de Mark Hollis.