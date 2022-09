Un peu de tout avec Mark Owen

BMG.

Robbie Williams, Gary Barlow et Mark Owen, les trois seuls membres de Take That à réussir une véritable carrière solo – avec des fortunes diverses – ont chacun emprunté des voies pop différentes. Mark Owen – qui, paraît-il, était considéré comme le plus sexy de la bande – est sans doute celui qui s’en éloigne le plus. Il a publié quatre albums solo entre 1996 et 2013 (le dernier The Art Of Doing Nothing ayant été son plus gros succès). Le temps de régler quelques petits problèmes d’addictions en tout genre, il nous revient avec Land of Dreams et un nouveau look à la Christophe. Mark a aujourd’hui 50 ans et on le sent plus posé, ses « pop tunes » étant moins scintillantes que sa veste, même si un titre comme Magic a franchement un air disco à la Bee Gees. On le préfère plus sobre et touchant comme dans Superpower et son côté folk ou Being Human plus introverti. Rio est plus rock et Last of the Heroes plus électro. On peut dire qu’ici, Mark Owen a un peu tout tenté pour rendre cet album assez éclectique.