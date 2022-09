La douceur, la tendresse et la mélancolie d’Eric Vloeimans et Will Holshouser

V-Flow / Challenge Records

Eric Vloeimans (à ne pas confondre avec le Belge Eric Vloemans, qui joue avec Lara Rosseel) à la trompette, Will Holshouser à l’accordéon. Un Néerlandais + un Américain. Deux face au public d’une tournée aux Pays-Bas l’année passée. Trompette + accordéon, on ne peut pas dire que c’est fréquent mais, avouons-le, ça fonctionne et même très bien. Ce Two for the road est d’une douceur, d’une tendresse, d’une mélancolie qui mènent à la rêverie, à l’introspection, à la méditation. Les sonorités de l’accordéon sont souvent graves, comme celles d’un quatuor de violoncelles ou de contrebasses. La sonorité de la trompette peut être brillante, elle est ici assombrie, comme un rai de soleil pénétrant le brouillard. C’est une musique de mer du Nord et de longues plages battues par les vagues et le vent. Une musique de plaines infinies. Une musique de ciels ennuagés, que les cumulus dessinent à leur gré. Elle nous entraîne dans de légers tourbillons où se mêlent tristesse et espoir et l’on se laisse agréablement aller à ce mouvement lent et gracieux. Et généreux : l’album dure 78 minutes !