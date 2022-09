Samara Joy chante le swing

Verve

Vous aimez le jazz traditionnel, le swing des années 30, 40 et même 50, les chanteuses qui interprètent Cole Porter, Irving Berlin, Richard Rodgers, Jerome Kern et George Gershwin, les divas comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan ? Alors, Samara Joy, 22 ans, chante rien que pour vous. Son Linger Awhile (Traîner un peu) vous remet en tête, en cœur et en jambes les clubs avec orchestre où l’on danse léger léger, comme Fred et Ginger. Samara est accompagnée de Pasquale Grasso (guitare), Ben Paterson (piano), David Wong (contrebasse) et Kenny Washington (batterie). Et l’on entend du Gershwin, du Monk, du Navarro, du Garner… De la musique populaire, quoi. Et c’est rafraîchissant.