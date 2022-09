Et de cinq pour «5 Seconds of Summer»

BMG.

Le rock australien, dans son histoire, nous a habitués à livrer des groupes livrant leur propre version, originale, authentique, différente, de ce qui pouvait se faire en Occident. AC/DC, Go-Betweens, Midnight Oil, Saints, Birthday Party, The Church, INXS, Tame Impala… sont quelques-unes de ces formations attachantes qui semblent avoir tout compris. 5 Seconds of Summer, formé en 2011, fait partie des derniers arrivés Down Under. Mais on a beau faire un effort pour apprécier ces sympathiques rockeurs au grand cœur, on a du mal à y voir autre chose qu’une pâle copie d’un rock FM américain sans guère d’aspérités. Et ce cinquième album n’y change pas grand-chose. Les producteurs ont beau avoir de belles références – Peter Thomas (P ! nk) et Jake Torrey (Justin Bieber, Maroon 5, John Legend), on bâille un peu devant tant de portes enfoncées, aussi bien mélodiques que sonores.