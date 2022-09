Grand Baromètre: le nucléaire? Les gens en redemandent

La guerre, l’instabilité géopolitique, la crise énergétique, l’inquiétude à propos de l’approvisionnement, la peur de l’avenir, tout cela ne plaide-t-il pas pour un changement de paradigme ? Un basculement dans « le monde d’après » ? Eh bien non. Dans un tel contexte, il faut conserver, préserver, assurer. Le nucléaire est le parfait exemple. Voyez les résultats de notre sondage Ipsos. A tous les étages, l’atome l’emporte. Les gens en redemandent. Oui, « il faut garder les réacteurs en fonctionnement plus longtemps que prévu », soit après 2035. Un raz-de-marée.

Un village gaulois résiste-t-il à l’envahisseur atomique ? Les deux partis verts font exception, mais l’exception n’a rien d’exceptionnel, elle est bien timide. Pour ce qui concerne Groen, si 44 % des personnes interrogées disent refuser de prolonger les réacteurs, il y en a quand même 24 % pour dire ok, et 32 % qui hésitent. Pour Ecolo, c’est encore plus partagé : 35 % seulement disent non, 38 % sont d’accord, 27 % s’abstiennent.