«Une défaite extrêmement difficile à accepter»: les réactions des Zèbres après SC Charleroi – Westerlo

Après la défaite 2-3 face à Westerlo, la déception et la frustration étaient les sentiments prédominants dans le chef du SC Charleroi. À l’image évidemment du coach Edward Still.

« Le constat est que Westerlo a tiré trois fois et a marqué trois fois », lance l’entraîneur des Zèbres, le visage fermé, au micro d’Eleven. « On avait le contrôle total sur le match. C’est extrêmement difficile d’accepter une défaite comme ça. On a eu des occasions avec Heymans, Nkuba, Zorgane… Ce n’est pas une question de jeu, car on a eu plus qu’assez d’occasion pour gagner ici. Que l’on soit perturbé ou non par ces deux buts rapidement encaissés, on n’apprend pas de nos erreurs quand on voit la facilité avec laquelle on laisse Westerlo passer en transition. Mon bilan de cette première partie de saison est qu’on n’a pas pris les points que l’on méritait. La défaite à domicile contre Ostende, celle contre Bruges et à OHL. On aurait dû avoir plus de points. »