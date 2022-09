«Je ne veux plus assister à la Coupe du monde»: le match test au Qatar ne s’est pas passé comme prévu

Au niveau de la mobilité, toujours d’après HLN, tout n’est pas encore au point. La station de métro la plus proche se trouve à 400 mètres du stade Lusail, mais une file d’attente de 2,5 kilomètres s’est formée. Le but était d’éviter des bousculades. « C’est le chaos », décrivait ainsi un fan égyptien. « Je ne veux plus assister à la Coupe du monde. Pas dans ces conditions, du moins». Le personnel de sécurité, les fournisseurs, les traiteurs et le personnel médical ont également eu des difficultés à atteindre le stade.