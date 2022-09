Un automobiliste hospitalisé suite à un grave accident de la route à Tournai: «Son pronostic vital est engagé»

Un SMUR, une ambulance, une autopompe multifonctions, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

Perdu le contrôle de sa voiture

Le conducteur d’une voiture qui circulait dans le sens Rumilies-Tournai a perdu le contrôle de sa voiture. Celle-ci a d’abord percuté un véhicule en stationnement, puis la façade de l’habitation. « Sous la violence du choc, une seconde voiture a été percutée, puis le véhicule en cause s’est retrouvé au milieu de la voirie. Le chauffeur était coincé dans son véhicule. On a dû le désincarcérer », indiquait vers 7h00 le capitaine Issam Joudar qui a dirigé l’intervention. « L’homme, seul à bord et seul en cause, est un habitant de la région de Tournai âgé de 35 ans. Son pronostic vital est engagé ».