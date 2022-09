Incendie dans une maison de repos à Molenbeek: un résident est décédé

L’incendie dans la maison de soins résidentiels s’est déclaré dans une pièce du premier étage. Les pompiers y ont trouvé le corps sans vie d’un résident. La deuxième personne présente dans la pièce, gravement touchée par la fumée, a été réanimée sur place et transférée à l’hôpital dans un état alarmant.

Dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, une personne est décédée dans la nuit de samedi à dimanche dans l’incendie d’une maison de repos et de soins située rue Ferdinand Elbers. Un autre résident a été emmené à l’hôpital en danger de mort. Au total, 22 personnes ont été prises en charge sur les lieux par les services d’urgence.

« Aucune évacuation générale n’a été nécessaire »

Le feu s’est limité à cette seule pièce et a été éteint assez rapidement par les pompiers. « Le compartimentage et les portes coupe-feu de la maison ont bien fonctionné et aucune évacuation générale n’a été nécessaire », a déclaré à l’IANS Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.