Guerre en Ukraine: dos au mur, Poutine rentre bredouille de Samarcande

A Samarcande, Vladimir Poutine voulait prouver aux Américains et Européens que la Russie n’est pas isolée. Dans la cité historique d’Ouzbékistan, hôte en fin de semaine dernière, au cœur de l’Asie centrale, du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai réunissant quinze chefs d’Etat, le président russe a multiplié les rencontres, entre franches accolades et sourires figés, entre géopolitique et pendants énergétiques. Au côté de son homologue et « ami » Xi Jinping, il s’est posé en contrepoids à l’influence occidentale. Et son ministre de l’énergie a évoqué la possibilité de réorienter vers la Chine 50 milliards m3 de gaz initialement prévus par an pour les marchés européens. Avec le premier ministre indien, Narendra Modi, Vladimir Poutine a pareillement parlé business, New Delhi achetant à Moscou armes, pétrole et engrais à bas prix.