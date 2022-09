Dimanche sans voiture: quel est le dispositif des transports en commun bruxellois?

Le Dimanche sans Voiture s’applique à tout le monde, excepté transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte ou personnes détentrices d’une dérogation, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique. Les véhicules équipés de plaques TL doivent quant à eux demander une dérogation auprès des communes.

Une journée sans voiture. Chaque année entre le 16 et le 22 septembre la région bruxelloise organise un dimanche sans voiture. Cette fois-ci, c’est le 18 septembre que cela aura lieu. Les vélos comme les piétons envahissent ainsi les rues, remplaçant les voitures. De 9h30 à 19h l’ensemble de la région bruxelloise sera fermé à la circulation. Sur son site , la ville répond à toutes les questions afin de vous y préparer.

Comment obtenir une dérogation ?

Il existe un formulaire en ligne afin d’obtenir une dérogation pour les particuliers et les indépendants disponible sur le site bruxelles.be. Cette dérogation doit être motivée par des raisons précises comme des livraisons spéciales, des interventions de serrurerie, des services d’urgence ou encore pour des raisons médicales. Les formulaires étaient toutefois disponibles jusqu’au 9 septembre, 12h. Pour les particuliers de la Région Bruxelles Capitale mais n’habitant pas à Bruxelles, qui souhaitent obtenir une dérogation, il est possible d’introduire une demande auprès de leur commune de résidence. Pour les particuliers qui n’habitent pas la Région bruxelloise mais qui désirent obtenir une dérogation, il faut effectuer une demande auprès de la commune de « destination ».

Quels sont les horaires de fermeture ?

L’ensemble de la région bruxelloise sera fermé à la circulation de 9h30 à 19h. La fermeture-réouverture des accès à la région et des tunnels ainsi que le placement des barrières sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures. Dans certains quartiers, la fermeture des rues peut se prolonger en raison des activités. Ne vous pressez pas aux entrées de Bruxelles avant 19h. Ceci afin d’éviter des remontées de files importantes et des problèmes de sécurité.

Les transports publics sont-ils gratuits ?

La Stib joue la carte de la gratuité. L’offre de service sera également revue avec un renfort important pour la plupart des lignes de métro, bus et trams.

Les autres sociétés de transport, comme le TEC et De Lijn , rouleront également.

Comment se rendre à Bruxelles ?

Un conseil aux personnes qui n’habitent pas Bruxelles : prenez les transports en commun au plus près de votre domicile.

Y a-t-il des parkings accessibles ?

Plusieurs parkings sont accessibles.

Parking C : Au Heyzel – Chaussée Romaine 1020 Bruxelles. Payant : 10€/jour. Capacité : 8.000 places. Accès : Fléché sur le Ring – suivre Sortie 7A Chaussée Romaine.

Parking Ceria : Accès via le rond-point du Boulevard Josse Leemans 110, 1070 Anderlecht. Accès fléché via le ring – sortie 16 Sint-Pieters-Leeuw

Parking Crainhem : Avenue de Wezembeek, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Accès fléché via le Ring – sortie 2 Wezembeek Oppem.

Parking Brico Plan It : 1301 Chaussée de Mons, 1070 Anderlecht. Accès fléché par le ring – sortie 16 Sint-Pieters-Leeuw