Remco Evenepoel après son podium lors des Mondiaux de cyclisme: «J’ai réalisé mon meilleur contre-la-montre»

« Au début de la semaine, je me sentais mal et j’avais un peu peur pour ce contre-la-montre », expliquait Remco Evenepoel dimanche après sa troisième place à Wollongong. « Aujourd’hui, c’est seulement le premier jour où je me sens un peu normal. Je suis donc plutôt content de me débarrasser d’un autre contre-la-montre comme celui-ci. J’espère maintenant pouvoir bien récupérer d’ici dimanche, date de la course sur route. »

« Aujourd’hui, deux gars étaient plus forts », a dû admettre Evenepoel. « Bien sûr, Foss est une surprise pour moi aussi. Dans mon oreillette, il n’était question que de Küng et de Ganna, pas de Foss. Je reprends beaucoup de temps sur Küng à la fin, mais cela ne suffit pas pour avoir plus que le bronze. Et regardez : Foss gagne. Si vous regardez ses 10 derniers kilomètres, c’est impressionnant. Si vous pouvez toujours rouler aussi vite à la fin, cela signifie que vous êtes simplement meilleur que les autres. »