Mondiaux de cyclisme: Foss côte à 127/1 surprend tout le monde dont Remco Evenepoel qui se contente du bronze

Celui qui a mis quelques pièces sur Tobias Foss en arc-en-ciel peut définitivement se payer un billet d’avion pour l’Australie. Et en « first », avec en prime le chauffeur qui le dépose à l’aéroport. Tobias Foss champion du monde dans les embruns du Pacifique, c’est plus qu’une surprise. C’est une énorme surprise. Et pour tout le monde. Pour les bookmakers qui estimaient le Norvégien à un bon 127/1 et qui sont rarement dans la philanthropie. Pour Remco Evenepoel complètement abasourdi quand il a appris par un membre de la sélection belge le nom du lauréat : « Huh, Foss ? », a-t-il spontanément sorti, déconcerté, à peine son effort bouclé. Pour Tobias Foss lui-même surtout.