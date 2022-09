Le HOP des musiciens de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Il y a six ans, Daniel Weissmann, directeur général de l’OPRL, donnait les clés de la maison aux musiciens pour organiser leurs propres séries de concerts. Résultat : les « Happy Hour ! » de 19 heures, leurs programmes variés et Musique à midi. « Le but était double », explique Jean-Luc Votano, « clarinette solo de l’orchestre et un des promoteurs de ces cycles : créer quelque chose pour et par les musiciens et permettre un accès bon marché à la Salle Philharmonique (dix et cinq euros pour les moins de 35 ans, NDLR) ».