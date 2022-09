Serie A: prêté à l’Inter Milan, Romelu Lukaku pourrait rester une année de plus

Les dirigeants interistes souhaitent conserver Romelu Lukaku un peu plus de temps que le prêt initial d’un an.

Après avoir quitté l’Inter Milan pour Chelsea lors de l’été 2021, Romelu Lukaku a retrouvé la ville de Milan cet été pour un an du moins. Les Interistes ont obtenu le prêt payant de l’attaquant belge pour huit millions d’euros. Prêt d’un an qui pourrait finalement se prolonger.

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Inter souhaite conserver Romelu Lukaku un peu plus longtemps. Chelsea et l’Inter Milan pourraient se mettre d’accord pour un prêt supplémentaire d’un an, prêt payant de 10 millions cette fois. Toujours d’après Di Marzio, un retour de Lukaku à Chelsea n’est pas d’actualité.