Précipitations, vent fort à la côte…: les prévisions météo des prochaines heures

Cet après-midi, les maxima seront compris entre onze degrés en Ardenne et seize degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord-ouest et fort à la côte.

À lire aussi Comment la météo s’adapte au climat qui s’affole

Ce soir et cette nuit, les averses diminueront et les éclaircies se feront de plus en plus larges. En cours de nuit, des nuages bas, de la brume et du brouillard pourront se former et en Ardenne, la visibilité pourra être réduite localement.