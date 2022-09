Décès d’Elizabeth II: des supporters du Celtic perturbent la minute d’applaudissements (vidéo)

Les supporters du Celtic, leader du championnat écossais, n’ont pas forcément montré leur plus beau visage ce dimanche après-midi. Avant le coup d’envoi du match face à St Mirren, lors de la huitième journée de Premiership, les supporters ont perturbé la minute d’applaudissements pour la défunte reine Elizabeth II par des chants persistants.

Certains fans ont entonné « si vous détestez la famille royale, tapez dans vos mains » (« if you hate the Royal Family, clap your hands », ndlr). Message également écrit sur bannière accrochée par des supporters visiteurs.