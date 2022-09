La Commission européenne menace la Hongrie de la priver de fonds européens

Irrégularités, carences et faiblesses systématiques et systémiques dans les procédures de passation de marchés publics ; proportion anormalement élevée de procédures avec un seul soumissionnaire ; manque d’enquêtes et poursuites en matière de corruption et de fraude… » Autant de violations des principes de l’Etat de droit qui ne garantissent plus un bon usage des deniers européens. Raison pour laquelle, ce dimanche, la Commission a menacé les autorités hongroises de les priver de 7,5 milliards de fonds. Jeudi, le Parlement européen avait estimé, à une large majorité que la Hongrie « n’est plus une véritable démocratie ».