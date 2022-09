Le cinéma s’incarne en Hollywood

Quand le cinéma américain est-il devenu mondial et comment ? Sur base d’un documentaire fleuve, fascinante immersion dans l’histoire de Hollywood et ses relations très étroites avec l’économie, analyse d’une industrie dont le but reste le même depuis sa création : faire de plus en plus d’argent. Quitte à détruire ce qu’il a créé.

Bienvenue à Hollywood. C’est quoi votre rêve ? Certains rêves se réalisent, d’autres pas. Que ça ne vous empêche pas de rêver… » entend-on au début et à la fin de Pretty Woman, production Disney de 1990 avec Julia Roberts et Richard Gere. En juillet 2023, on fêtera le centenaire des célèbres lettres « Hollywood », initialement panneau publicitaire éphémère pour vanter un nouveau quartier, et qui s’offrent dès ce lundi un lifting sur leurs 14 mètres de haut. Le cinéma est né de rien, sur un terrain vague. Cela fait plus de cent ans que la machine à rêves fonctionne, mêlant très étroitement business et cinéma.