Elections législatives: les Italiens tiraillés entre la gauche modérée et la droite souverainiste

Une campagne électorale brève mais extrêmement intense, ponctuée d’attaques et de coups bas, et dont la grande polarisation pourrait préfigurer les fêlures du paysage politique national de demain. A quelques jours du scrutin législatif anticipé de ce 25 septembre, les Italiens, tout comme leurs candidats, dressent le bilan d’une confrontation estivale sans précédent et se préparent à un possible séisme électoral. Avec 25 % des intentions de vote, le parti de la droite radicale, Fratelli d’Italia, est, en effet, le grand favori des sondages. Sa leader, Giorgia Meloni, accusée d’incarner un conservatisme nostalgique et passéiste, a mené, ces dernières semaines, ce que les médias italiens appellent une « opération tranquillisation » pour rassurer et convaincre les nombreux électeurs réfractaires au vote, mais aussi les chancelleries européennes et les partenaires internationaux de la Péninsule. « Je ne me considère pas comme une menace ou une personne monstrueuse.