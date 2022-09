Royaume-Uni: la sécurité du public et des dignitaires étrangers, défi des funérailles de la reine

Les funérailles d’Etat de la reine Elizabeth II font partie des plus grands événements jamais organisés au cœur de Londres. Plus de 500 chefs d’Etat et dignitaires étrangers sont attendus pour assister à la cérémonie. « C’est plus que pour les Jeux Olympiques de 2012 où 140 dirigeants s’étaient rendus sur place », souligne Bob Broadhurst. Aujourd’hui retraité, il a servi comme commandant or pour ces jeux et pour le mariage de William et Kate en 2011, il était donc celui qui avait défini la stratégie et maîtrise l’organisation des ressources des deux événements. « En termes d’ampleur, je pense qu’il y aura plus de monde que pour les jeux, même si c’est sur une période plus courte. Et même si c’est un rassemblement plus sombre, le défi est le même. »