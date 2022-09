Affaire Adrien Quatennens: les Insoumis face à leurs démons

Aucune explication, si dure soit-elle et aucun contexte, si complexe que fût la situation, ne justifient ces comportements. » Dans la tourmente depuis plusieurs jours, le député français insoumis Adrien Quatennens a annoncé sa mise en retrait du parti. Cette figure de la jeune garde de La France insoumise et proche de Jean-Luc Mélenchon a reconnu de violentes « disputes » et une « gifle » à l’encontre de son épouse.