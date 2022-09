Comment un mathématicien traque la fraude

Tournoi d’élite, la Sinquefield Cup était soumise à une série de mesures de surveillance visant à lutter contre la triche, impliquant notamment le passage des joueurs au détecteur de métaux avant les matchs pour identifier tout appareil interdit. Après le retrait de Magnus Carlsen, ce screening a été complété par un appareil détectant les fréquences radio.

Mais la principale mesure de lutte contre la triche en conditions réelles passe par un homme : le professeur Kenneth Regan. Le mathématicien américain et maître international a développé une méthodologie pour repérer les matchs suspects en analysant les coups des joueurs. Le modèle développé à partir de données de dizaines de milliers de parties repose, en gros, sur la comparaison entre le comportement attendu d’un ordinateur, qui optera pour le meilleur coup possible, et celui d’un joueur, en fonction de son niveau.