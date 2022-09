Grand Baromètre: que faut-il faire pour limiter la hausse des prix des énergies ? (infographie)

Que faire pour freiner la hausse des prix du gaz et de l’électricité ? Pour les Belges, il faut d’abord se tourner vers le secteur : limiter les profits et plafonner les prix.

Que faut-il faire pour limiter la hausse des prix des énergies ? Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’explosion des factures énergétiques, chacun y est allé de sa recette. Qu’en pensent les Belges ? C’est du côté des industriels qu’ils se tournent. Parmi les idées les plus citées, on trouve une taxe sur « les surprofits des producteurs d’énergie », un plafonnement des prix du gaz et de l’électricité et une réduction des taxes sur l’énergie. Il est à noter que ces deux solutions sont plébiscitées par les électeurs de tous les partis politiques.