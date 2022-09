L’impressionnant tifo des supporters du Standard lors de la réception de Bruges (vidéos)

Vingt-cinq ans, ça se fête ! À l’occasion de la réception du Club de Bruges, ce dimanche, les Ultras Inferno, célèbre groupe de supporters, ont décidé de célébrer leur quart de siècle. Et, pour cette occasion spéciale, les Liégeois n’ont pas fait les choses à moitié. Après de nombreux mois de dur labeur, ils ont dévoilé les plusieurs tifos concoctés à cet effet.

« Partis de rien, on arrive à ce qu’on vise. Depuis 25 années, on gère avec maîtrise », pouvait-on notamment lire sur ces énormes banderoles (certaines recouvraient l’entièreté de la tribune !). Et, pour marquer le coup, le speaker du stade a même entonné un « Happy birthday to you », repris en chœur par les autres tribunes. Une ambiance chaleureuse qui contraste avec les tensions qui régnaient dans le club liégeois ces dernières saisons…