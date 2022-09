Hadja Lahbib: «Je vais aux Nations unies pour porter la voix de la Belgique, mais aussi pour écouter»

La veille de son départ à New York, où elle participe à l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, Hadja Lahbib (MR) reçoit Le Soir dans son bureau de ministre des Affaires étrangères et européennes. Le drapeau ukrainien flotte sur la façade du ministère aux côtés de ceux de la Belgique et de l’Union européenne. Dans le couloir qui mène à son bureau, les portraits de ses prédécesseurs, dont les trois derniers s’appellent Sophie Wilmès, Philippe Goffin et Didier Reynders.

Vous êtes ministre depuis deux mois : comment ça se passe ?