Grand Baromètre: les Belges soutiennent les actions syndicales

Face au constat implacable de la hausse des prix, principalement de l’énergie, les Belges ont davantage confiance dans l’action syndicale que dans celle de leurs gouvernements. Ainsi, 47 % des Belges soutiennent les actions syndicales (36 % ne les soutiennent pas et 17 % n’ont pas d’avis) qui auront lieu en septembre et novembre. Ce chiffre tient en grande partie à la mobilisation des Wallons puisque 59 % sont derrière les syndicats (pour 27 % contre).

C’est beaucoup plus nuancé en Flandre puisque si 40 % des sondés du nord du pays sont pour, 41 % y sont opposés. Et sans surprise, c’est au sein des partisans des partis de gauche que se trouvent les plus confiants envers les syndicats puisque 70 % des partisans du PS, 76 % de ceux du PTB et même 58 d’Ecolo approuvent les actions syndicales, pour seulement 37 % de ceux du MR, 27 % de ceux de l’Open VLD et 25 % de ceux du CD&V.