Grand Baromètre: le couteau sous la gorge, les Belges économisent contraints et forcés

Faute d’une anticipation et d’une préparation à l’actuelle crise énergétique de la part des autorités, de nombreux Belges sont aujourd’hui confrontés à une « sobriété » contrainte. Cette réduction forcée de certaines dépenses se répercute sur leur mode de vie comme l’illustre notre Grand Baromètre réalisé du 7 au 13 septembre 2022.

Electricité, gaz, mazout ont vu leurs prix bondir ; logiquement, c’est dans leur consommation que les ménages taillent le plus. Près de huit personnes sur dix disent utiliser « moins d’électricité, de gaz, d’eau ou de combustible de chauffage » et surveiller de plus près leurs factures. Les trois Régions se rejoignent sur ce réflexe élémentaire. Il est forcément plus fort chez ceux et celles qui disent avoir peur de ne pas pouvoir payer leur facture d’énergie dans les prochains mois (sept personnes sur dix à Bruxelles et en Wallonie).