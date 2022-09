Universités: rapprocher les sessions d’examens dope la réussite

En rapprochant la première et la seconde session d’examens, on dope le taux de réussite. L’expérience menée par le professeur Lagrou à l’ULB plaide en ce sens.

Et si rapprocher deux sessions d’examens avait des vertus pédagogiques ? C’est ce que soutient Annemie Schaus la rectrice de l’Université libre de Bruxelles à l’heure où se discute avec ses collègues rectrices et recteurs une réforme majeure du calendrier académique. Pour mémoire, poussés dans le dos par la refonte des rythmes dans l’enseignement obligatoire, lesdits responsables d’universités – mais aussi de hautes écoles – planchent sur un calendrier aux relents révolutionnaires : placer la rentrée à la fin du mois d’août, avancer l’habituelle session de janvier à décembre, placer avant l’été les sessions de juin et d’août. « Le tout doit permettre », assure à l’UCLouvain le recteur Vincent Blondel, « de ménager de vraies périodes de repos, de créer des années plus douces, qui relèveraient moins des à-coups liés à la succession de cours, de blocus et d’examens ».