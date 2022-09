Saluée à La Rochelle, Barbara Abel séduit aussi Hollywood

Ciné et TV font la fête à la romancière belge : la série RTBF qu’elle co-signe est distinguée à la Rochelle, tandis que « Derrière la haine » connaît une version ciné américaine avec Jessica Chastain et Anne Hathaway.

Je l’ai co-écrite avec la scénariste française Sophia Perié », insiste la romancière belge, soucieuse de bien honorer chacun selon ses mérites. Sous entendu : la scénariste professionnelle, c’est l’autre ! Elle, elle n’est « que » la romancière Barbara Abel, un imaginaire libre que sa co-autrice a dû cadrer. Toujours est-il qu’à peine achevée la post-production des six premiers épisodes, la nouvelle série RTBF Attraction scénarisée par le duo a été désignée ce week-end « meilleure fiction francophone » au Festival de la fiction de La Rochelle. « Une série populaire, du thriller comme on aime », note Barbara Abel, « avec un côté assez élégant, assez léché donné par le réalisateur Indra Siera – et je trouve qu’une série un peu élégante en Belgique, ça fait du bien ! » Ce sera à découvrir au printemps 2023 sur les écrans de la RTBF. L’écriture d’une saison 2 est en cours.