Une importante collection de motifs mode pour textiles

Chez Morel de Westgaever, ce samedi 24, des cartes postales, des autographes, des livres anciens, de l’imagerie et, plus rares, des projets originaux pour textiles.

En tout, il y a 553 lots, exposés jusqu’au vendredi 23 chez Morel de Westgaever qui, depuis 22 ans, est spécialisé en livres et curiosités. Comme souvent dans ce genre de ventes, c’est très chamarré. Il y a des lots de cartes postales, de Belgique et d’ailleurs, des publicités, des chromos, des cartes porcelaine, des jouets, des photos et des albums de photos, des gravures, des estampes, des dessins, des livres, illustrés ou non, en édition originale ou joliment reliés, des dessins de mode, des documents, des manuscrits, des cartes… Et pour tous les prix, de 30 à 3.000 €.