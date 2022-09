Ronny Deila après la victoire du Standard contre Bruges: «Désormais, il faut aussi apprendre à faire circuler le ballon comme eux»

Porté par un Philip Zinckernagel dans une forme étincelante, le Standard de Liège a surclassé des Brugeois qui semblaient bien fatigués après leur exploit en Ligue des Champions. Grâce à un doublé de l’ailier danois et un but en fin de match de Balikwisha, les hommes de Ronny Deila se sont imposés 3-0 et remontent à la cinquième place du classement de D1A.

Après la rencontre, le tacticien norvégien avait, logiquement, le sourire. « Aujourd’hui, je suis très content et, surtout, très fier de mes joueurs », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Je suis également fier de l’atmosphère créée par les supporters, ils nous ont montré qu’ils étaient capables de créer une ambiance digne de la Ligue des Champions. Mais, au-delà de ça, je suis heureux du football que nous avons réussi à développer, face à une très bonne équipe. Nous savions que nous allions être obligés de défendre, et mes joueurs ont montré beaucoup de discipline à ce niveau. C’était un très gros match de notre part. »