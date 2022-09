«Lettre de la City»: Terry Smith, l’arroseur arrosé

Les ennuis viennent toujours d'où on ne les attend pas. Cette maxime de la vie des affaires, Terry Smith la ressasse. Le gestionnaire star de la City a été contraint de fermer son plus gros fonds, Fundsmith Emerging Equities. Cette structure d’investissement dans les actions d’entreprises de pays émergents n’a pas été victime de maux prévisibles contre lesquels le fonds s’était protégé, à l’instar de la récession, de la flambée des prix de l’énergie et du resserrement monétaire des banques centrales. Mais c’est l’économie chinoise prise dans le piège du « zéro covid » qui, en freinant l’activité et la consommation, lui a fait perdre un quart de sa valeur depuis le début de l’année. S’ajoute qu’il n’y a pas aujourd’hui un seul fonds de placement qui puisse prospérer sans le label vert. Et les pays asiatiques chers à Smith sont loin de laver plus blanc que blanc !