La superbe célébration des joueurs du Standard avec leurs supporters (vidéos)

Porté par un Philip Zinckernagel dans une forme étincelante, le Standard de Liège a surclassé des Brugeois qui semblaient bien fatigués après leur exploit en Ligue des Champions. Grâce à un doublé de l’ailier danois et un but en fin de match de Balikwisha, les hommes de Ronny Deila se sont imposés 3-0 et remontent à la cinquième place du classement de D1A.

Un superbe résultat qui faisait office de cadeau de la part des Rouches à l’encontre de leurs supporters, qui avaient préparé de superbes tifos à l’occasion du 25e anniversaire des Ultras Inferno. « Je suis fier de l’atmosphère créée par les supporters, ils nous ont montré qu’ils étaient capables de créer une ambiance digne de la Ligue des Champions », a d’ailleurs lancé le tacticien norvégien en conférence de presse d’après-match.

Pour les remercier de les avoir portés tout au long de cette rencontre, les joueurs ont donc été célébrer ce succès avec leurs fans, comme ils ont l’habitude de le faire. Et la foule a également eu droit à la désormais traditionnelle célébration de Ronny Deila…