Simon Mignolet après la défaite à Sclessin: «Pas surpris du niveau des Standardmens»

Pour trouver trace d’une défaite aussi sèche de Bruges en championnat, il fallait remonter plus d’un an en arrière quand, le 29 août 2021, les Flandriens avaient été corrigés à Gand sur un score de tennis (6-1). « Ici, on n’a tout simplement pas été assez bons, expliquait Simon Mignolet. Même si on a laissé de l’énergie dans notre succès à Porto, la fatigue n’est pas une excuse acceptable. Au niveau de la mentalité, c’était le jour et la nuit. Ce qu’on a montré ce soir, c’était nettement insuffisant ! En tout cas, on ne se focalise pas le cavalier de l’Antwerp, parce qu’on avait déjà connu pareille situation la saison dernière (NDLR : par rapport à l’Union). On doit regarder dans notre assiette. »

Beau joueur, le portier des Diables ne minimisait pas non plus les mérites du Standard. « On se doit aussi de féliciter les Liégeois qui nous attendaient de pied ferme, portés par leurs supporters dans un stade incandescent. On n’a pas été spécialement surpris de leur niveau général parce qu’ils restaient sur un beau 9 sur 9. En plus, on a toujours rencontré de grosses difficultés ici. » A Sclessin, Mignolet a en effet disputé 6 matchs durant sa carrière belge : il ne s’y est jamais imposé, concédant quatre partages pour deux défaites, celle de dimanche incluse…