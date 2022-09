Le Standard a vécu une soirée parfaite

Neuf jours après avoir mis un terme, au Stayen, à un peu plus de quinze ans sans pouvoir signer le moindre succès en terre trudonnaire, le Standard a, à l’inverse, préservé, dimanche soir, une autre série majeure, portant désormais à dix le nombre de matches consécutifs d’invincibilité à Sclessin face au FC Bruges. Et de quelle façon ! Remaniée avec la présence de Gokjo Cimirot à gauche du… trio défensif axial, l’équipe liégeoise a fait plus que tenir le choc face au champion de Belgique en titre et remporté, dans un top match censé mieux situer son niveau actuel et souligner sa marge de progression, un succès large et probant qui ne souffre aucune contestation.