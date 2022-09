Philip Zinckernagel a régalé Sclessin: «J’ai senti la ferveur du public» Auteur de deux buts de classe mondiale, Philip Zinckernagel a renversé Bruges et fait lever les foules d’un Sclessin d’ores et déjà totalement acquis à sa cause.

Par Ludovic Baeten Publié le 18/09/2022 à 22:17 Temps de lecture: 3 min

« Lors de l’échauffement, je sentais la ferveur du public et je me suis dit que cela allait donner quelque chose d’incroyable. » Une prémonition confirmée lors de l’ouverture du score. Placé aux abords du grand rectangle, le nouveau chouchou liégeois s’est fendu d’un envoi totalement imparable pour Simon Mignolet. Un bijou décoché du gauche, son soi-disant mauvais pied. « Parfois, c’est quand tu ne réfléchis pas que tu parviens à faire de grandes choses. J’ai tenté, cela a fonctionné donc je me dis que c’est peut-être le droit qui est moins bon qu’on ne le croit. » Une boutade balayée par sa seconde réalisation, tout aussi belle. Lancé par un William Balikwisha des grands soirs, Philip Zinckernagel a mystifié Brandon Mechele avant d’une nouvelle fois tromper la vigilance du portier brugeois. « Sur mon second but, j’ai la chance d’avoir beaucoup d’espace, une situation que les défenseurs n’aiment pas car ils se trouvent entre deux chaises. J’ai pu en profiter et faire parler mon instinct pour permettre au Standard d’assurer son avance. C’est top d’un point de vue personnel mais l’essentiel reste l’équipe, celle qui vient de sortir une très grosse prestation face au champion en titre. Nous avions parfaitement préparé l’événement et quand tu parviens à concrétiser ce que tu as imaginé, c’est du pur bonheur mais aussi un soulagement. »

Le garçon décoche les phrases avec placidité et une belle ambition. La prestation cinq étoiles qu’il vient de sortir le fait sourire mais sans plus. « Car je veux amener le club là où il doit être réellement. C’était important de prendre les trois points pour se rapprocher des équipes de tête. L’équipe a été solide dans tous les compartiments et vient de prouver toute sa valeur contre ce qu’il se fait de mieux dans notre championnat. C’est de bon augure pour la suite même si rien n’est encore acquis… » Discussion avec Deila Avancer pas à pas, un état d’esprit qui colle parfaitement à des Rouches de plus en plus convaincants. Fini de parler de crise ou de spectre de la relégation, la folie est en train de s’emparer de tout un club. « Quand j’ai senti que je ne jouerais pas avec l’Olympiacos, j’ai directement saisi la main tendue par le Standard. J’ai pris mon téléphone pour discuter avec Ronny Deila et lui dire que j’avais vraiment envie de venir. Quand tu peux évoluer dans une ambiance aussi électrique, tu ne réfléchis pas à deux fois. »